Stadt Preetz verliert ihren letzten Schuhmachermeister

Reimer Bünn, der letzte Schuster von Preetz, sitzt in der Werkstatt seines Betriebs. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Preetz (dpa/lno) – Einst lebten in der Stadt 160 Schuster, nun verliert die Schusterstadt Preetz in Schleswig-Holstein ihren letzten Schuhmachermeister. Seit Jahren habe er sich vorgenommen, den Werkstattladen zu schließen, die Pläne aber Jahr für Jahr aufgeschoben, sagte Reimer Bünn der Deutschen Presse-Agentur. «Nun muss das mal passieren.» Am 15. Dezember soll es soweit sein.

Sein Vater war ein Tüftler. Albert Bünn konstruierte nicht nur einen Schuh mit wechselbarem Absatz und Sohle. Am 1. Februar 1948 meldete er auch einen «eindrehbaren Fußballstollen» beim Deutschen Patentamt als Gebrauchsmuster ein. Doch vermarkten konnte der Schuster aus dem Norden seine Idee nicht. Das gelang anderen Firmen wie Adidas und Puma.

Dem Bürgermeister von Preetz, Björn Demmin, tut das Aus der Schusterwerkstatt weh. «Die Tradition des Schusterhandwerks wird aber immer ein Bestandteil der Preetzer Geschichte sein.» Nach Angaben des Heimatschutzvereins lebten in der Kleinstadt Mitte des 19. Jahrhunderts 160 Schuhmachermeister. Bundesweit ist die Zahl der Schuster seit Jahren rückläufig. «Wir schätzen, dass es nur noch 500 bis 600 in ganz Deutschland gibt», sagte der Geschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Schuhmacher Handwerks, Falk Dossin.

