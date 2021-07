Stadt Kiel schlägt Müll-Alarm: Hunderte Container als Symbol

Kiel (dpa/lno) – Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat die Stadt Kiel zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit Müll aufgefordert. Auf der Reventlouwiese am Förde-Ufer stellte der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt am Donnerstag einige hundert Mülltonnen als mahnendes Symbol auf. Bei schönem Wetter treffen sich dort abends viele Menschen und hinterlassen der Stadt zufolge ein «Abfallschlachtfeld», obwohl dort zusätzlich 30 Mülltonnen stehen. An anderen beliebten Treffpunkten sehe es ähnlich aus. Weil die Clubs im Zuge der Corona-Pandemie geschlossen wurden, hatten viele vorwiegend junge Leute auch in Kiel ihre Feiern ins Freie verlegt.

Die 304 aufgestellten 120-Liter-Behälter fassen so viel Müll, wie der Abfallwirtschaftsbetrieb an einem Wochenende an der Reventlouwiese und dem anderen Party-Hotspot Schrevenpark einsammelt, Scherben von zerbrochenen Flaschen inklusive. «Der Müll gehört in die Tonne», betonte Ordnungsdezernent Christian Zierau. Das aktuelle Verhalten vieler Feiernder sei man nicht gewohnt, sagte der Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebes, Christian Schmitt. «Die Bürger machen es uns gerade nicht leicht.»

Die Müllmenge in den Abfallbehältern an Straßen und Wegen in Kiel ist der Stadt zufolge so groß wie nie. Wurden 2019 daraus 1000 Tonnen Müll entsorgt, so waren es 2020 schon 1600 Tonnen und in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres rund 630 Tonnen. Allerdings landet der Abfall nicht immer im Behälter; Scherben und Unrat bleiben zunehmend auf Grünanlagen und Wegen liegen. Trotz der zusätzlichen 30 Tonnen auf der Reventlouwiese schafft es der Abfallwirtschaftsbetrieb nach eigenen Angaben auch mit Sonderschichten am Wochenende kaum, die Berge an Abfall zu bewältigen.

