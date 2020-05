Stadt Hamburg wird Eigentümerin von Kulturfabrik Kampnagel

Besucher stehen vor dem Eingang einer großen Foyer-Halle von Kampnagel. Foto: Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die Stadt Hamburg wird Alleingesellschafterin der Kulturfabrik Kampnagel – Deutschlands größtem freien Zentrum für experimentelles Theater. Die Hamburgische Kulturstiftung habe ihre Gesellschafteranteile an die Stadt Hamburg übertragen, teilte die Kulturbehörde am Freitag mit. «Hamburg unterstreicht mit dieser Entscheidung, dass die Stadt entsprechend der kulturellen Bedeutung heute und in Zukunft voll und ganz zu Kampnagel steht», sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Bisher war die Kulturstiftung Eigentümerin, die fachpolitische und betriebswirtschaftliche Begleitung lag jedoch bei der Behörde für Kultur und Medien.

«Kampnagel zum Staatstheater zu machen ist nicht nur eine große Anerkennung unserer Arbeit, sondern setzt gleichzeitig neue Standards für die deutsche Theaterlandschaft», sagte Intendantin Amelie Deuflhard, die das Zentrum seit 2007 leitet. Die Kulturbehörde signalisiere damit, dass internationale Produktionshäuser auf dem gleichen Level agieren wie Stadt- und Staatstheater und mache sich damit deutschlandweit zum Vorreiter.

Klaus Landry von der Hamburgischen Kulturstiftung betonte, dass Kampnagel als unverzichtbarer Ort für die freie Szene nicht nur aufregende internationale Produktionen nach Hamburg hole, sondern auch den lokalen Kunstschaffenden eine Bühne biete.

Seit 1982 bietet die Kulturfabrik Kampnagel auf dem Gelände einer ehemaligen Kranfabrik zeitgenössischen Tanz, Musik und Theater. In den kommenden Jahren soll das Zentrum für 120 Millionen Euro saniert werden – wobei sich Bund und Stadt die Kosten teilen.

Kampnagel