Stadt Hamburg kauft Gebäude der Finanzbehörde zurück

Hamburg (dpa/lno) –

17 Jahre nach dem Verkauf des Gebäudes der Hamburger Finanzbehörde am Gänsemarkt kauft die Stadt den unter Denkmalschutz stehenden Fritz-Schumacher-Bau zurück. Das habe der rot-grüne Senat am Dienstag beschlossen, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Mit dem Verkäufer, einem privaten Investor, sei ein Kaufpreis von 119 Millionen Euro vereinbart worden. Nach dem Rückkauf soll das 21 000 Quadratmeter große Gebäude, das 1926 fertiggestellt wurde, denkmalgerecht unter energetischen Gesichtspunkten saniert werden. In dem Gebäude hat neben der Finanzbehörde auch der Rechnungshof seinen Dienstsitz.

Mit dem Erwerb könne die Stadt ein historisch wertvolles Dienstgebäude wieder ins eigene Portfolio aufnehmen, sagte Dressel. Der Backsteinbau am Gänsemarkt 36 sei eines der wichtigsten Zeugnisse des Wirkens des früheren Oberbaudirektors Fritz Schumacher in Hamburg. Es habe «eine ikonische Bedeutung für den Gänsemarkt» und sei «stadtbildprägend und identitätsstiftend für die Stadt».

Der Bau war 2006 vom damals CDU-geführten Senat zusammen mit weiteren städtischen Immobilien im Rahmen des Projekts Immobilienmobilisierung (Primo) verkauft worden.