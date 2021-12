Stadt bestätigt drei Omikron-Fälle in Flensburg

Eine Krankenschwester steckt ein Abstrichstäbchen in die Flüssigkeit eines Corona-Schnelltests. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Flensburg (dpa/lno) – In Flensburg sind nach Angaben der Stadt die ersten Fälle der Corona-Variante Omikron bestätigt worden. Bei den Infizierten handele es sich um drei Menschen, die in der vergangenen Woche aus Namibia zurückgekehrt und unmittelbar danach positiv auf Covid-19 getestet worden waren, teilte die Stadt am Samstag mit. Laboruntersuchungen hätten den Verdacht auf Omikron bestätigt. Ob dabei auch die zur endgültigen Identifizierung notwendige Gesamtgenomsequenzierung durchgeführt wurde, blieb zunächst unklar. Die Stadt war am Samstag zunächst nicht für eine Nachfrage zu erreichen.

Es wären die ersten nachgewiesenen Omikron-Fälle in Schleswig-Holstein. In mehreren anderen Bundesländern ist die Corona-Variante bereits aufgetaucht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sie als «besorgniserregend» eingestuft. Sie ist womöglich noch ansteckender als die derzeit dominierende hochinfektiöse Delta-Variante.

Die 7-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein war zuletzt leicht gestiegen, die Landesmeldestelle gab am Freitagabend 157,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an. In Flensburg lag der Wert am Freitag laut Stadt bei 136,8.

