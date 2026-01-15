Stadiondach hält: HSV-Heimspiel wird ausgetragen

Statikprobleme am Dach des Volksparkstadions führten zur Absage des Spiels Hamburger SV gegen Bayer 04 Leverkusen. Jetzt gab es Entwarnung für die Partie der Hamburger gegen Mönchengladbach. Nils Heitmann/HSV/dpa

Hamburg (dpa) –

Das lange gefährdete Bundesliga-Spiel des Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach kann am Samstag stattfinden. Zwei Tage vor dem Anpfiff (15.30 Uhr/Sky) gab der HSV Entwarnung und teilte mit, dass die Sperrung für das Volksparkstadion am Freitagnachmittag aufgehoben werde.

Wegen Statikproblemen am Dach der Arena war am Dienstag kurzfristig die Partie der Hamburger gegen Bayer Leverkusen abgesagt worden. Der Grund dafür lag an dem gestauten Tauwasser infolge des starken Schneetreibens auf der Dachmembran des Volksparkstadions.

Dadurch hatten sich Beulen gebildet. Der darunter hängende Catwalk (Versorgungsweg) geriet in bedenkliche Schieflage. Auch die Austragung der Partie gegen Gladbach zum Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga war dadurch infrage gestellt. Die Situation hat sich nach Angaben des HSV vor dem Samstag-Spiel nun aber gebessert.

Sicherheit der Zuschauer gewährleistet

«Nachdem der Statiker gestern das Dach freigegeben hat, waren nochmal zwölf Höhenretter die ganze Zeit im Einsatz», erklärte HSV-Sprecher Philipp Langer am Donnerstagnachmittag bei der Pressekonferenz zum Gladbach-Spiel. «Zum Teil hatten wir dort oben 350 Kilogramm pro Quadratmeter Punktlast. Mittlerweile kann die Sicherheit aber gewährleistet werden.»

An zwei Stellen der Dachmembran wird bis zum Freitag aber noch weitergearbeitet, heißt es in der Mitteilung des Clubs. Die Höhenretter seien ununterbrochen im Einsatz, um Restschnee und -Eis an bestimmten Stellen im Nord- und Südwesten vom Stadiondach zu schieben.

Keine nachhaltigen Schäden

«Wir freuen uns sehr, dass sich die Lage dank der zielgerichteten Arbeit der Höhenretter und dank der unterstützenden Plustemperaturen entspannt hat», sagte Daniel Nolte, der Direktor Stadion des HSV. Es seien keine nachhaltigen Schäden festgestellt worden.

Und auch Trainer Merlin Polzin freut sich auf das erste Heimspiel des neuen Jahres: Nach der Absage des Leverkusen-Spiels sei er froh, «dass wir nicht allzu lange darauf warten müssen, bis wir wieder ein Spiel im Volkspark austragen können», sagte er.