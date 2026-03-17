Stabhochsprung-Meisterschaften an besonderem Ort

Hannover (dpa) –

Die deutschen Meister im Stabhochsprung werden dieses Jahr vor spektakulärer Kulisse ermittelt. Während der Finals finden die Wettbewerbe bei den Frauen und Männern auf dem Opernplatz in Hannover statt. Die Männer küren ihre Champions am 23. Juli, die Frauen einen Tag später im Herzen der niedersächsischen Landeshauptstadt. An den Tagen danach finden die übrigen deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik im Lohrheidestadion in Bochum statt.

Der Eintritt zu den Stabhochsprung-Meisterschaften ist kostenlos. Am Opernplatz in Hannover werden zudem die Deutschen Meisterschaften im Beach-Volleyball und Speed-Klettern ausgetragen. Die Finals mit nationalen Meisterschaften in 24 Sportarten finden vom 23. bis 26. Juli in Hannover statt.