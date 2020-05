Staatssekretärin ab Juni Landgerichtspräsidentin in Lübeck

Das Landgericht Lübeck. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Staatssekretärin im Finanzministerium, Silke Schneider, offiziell zur Präsidentin des Landgerichts Lübeck ernannt. Sie trete ihr Amt mit Wirkung vom 1. Juni an, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Die 52 Jahre alte Schneider, Mutter von sechs Kindern, war vor ihrer Berufung in die Landesregierung unter anderem als Vorsitzende Richterin am Landgericht Lübeck und als Direktorin des Amtsgerichts Segeberg tätig.

In Lübeck folgt sie Ole Krönert, der im März in den Ruhestand verabschiedet worden war. Schneiders Ernennung nach einer Entscheidung des Richterwahlausschusses im Januar hatte sich wegen eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens verzögert, das jetzt beendet ist.