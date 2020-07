Staatskanzlei beantwortet Fragen zum Rauswurf von Grote

Oppositionsführer Ralf Stegner (SPD) sitzt im Plenarsaal. Foto: Frank Molter/dpa

Kiel (dpa/lno) – Nach dem Rauswurf von Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) hat die Regierung einen umfangreichen Fragenkatalog von SPD-Fraktionschef Ralf Stegner (SPD) beantwortet. «Die Regierung hat die Fragen mit einem Höchstmaß an Transparenz und Offenheit beantwortet», sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch. «Die Landesregierung würde es sehr begrüßen, wenn der Herr Oppositionsführer das Schreiben der Öffentlichkeit zeitnah zugänglich machen und in gleicher Weise transparent wie die Landesregierung verfahren würde.»

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte Grote Ende April überraschend entlassen. Ein Bericht der Staatsanwaltschaft hatte dazu geführt, dass Günther nach dessen Angaben das Vertrauen in Grote verlor, was in der Entlassung mündete. Dabei ging es um Kommunikation Grotes mit einem Ex-Polizeigewerkschaftsfunktionär und einem Journalisten. Gegen den Beamten wird ermittelt, weil er Polizeiinterna an Journalisten durchgestochen haben soll.

Stegner wirft Günter vor, nicht die wahren Gründe für das Aus des Innenministers genannt zu haben. «Wir erleben einen Vorgang mit sehr merkwürdigen Kommunikationsbeziehungen zwischen der Staatsanwaltschaft Kiel und der Staatskanzlei mit Vorwürfen gegen den ehemaligen Innenminister, die durch nichts gedeckt werden», sagte Stegner, nachdem er Akteneinsicht genommen hatte.

Im Fokus stehen unter anderem zwei Treffen zwischen Günther und der damaligen Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) mit der Leiterin der Kieler Staatsanwaltschaft, Birgit Heß, vor Grotes Rücktritt. Ein weiterer Punkt ist eine Rückkopplung der Staatskanzlei mit Heß vor der Veröffentlichung der Rücktrittserklärung in Sachen Grote. Dabei wurde nach Angaben von Generalstaatsanwalt Wolfgang Zepter der übliche Dienstweg nicht eingehalten.