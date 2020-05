Staatsanwaltschaft ermittelt wegen durchgestochenem Bericht

Kiel (dpa/lno) – Wegen eines an die Presse durchgestochenen Berichts der Staatsanwaltschaft hat die Behörde ein Ermittlungsverfahren wegen Geheimnisverrats gegen unbekannt eingeleitet. Es gehe um die Verletzung von Dienstgeheimnissen beziehungsweise des Privatgeheimnisses, wie der Kieler Oberstaatsanwalt Henning Hadeler am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatten die «Kieler Nachrichten» über die von der Behörde eingeleiteten Ermittlungen berichtet.

Hintergrund sind zwei sogenannte Bestra-Berichte (Berichtspflichten in Strafsachen) der Staatsanwaltschaft an die Landesregierung zu Ermittlungen gegen den Ex-Landesvize der Deutschen Polizeigewerkschaft Thomas Nommensen wegen Verdachts des Geheimnisverrats. Er soll Polizeiinterna an einen Reporter durchgestochen haben. Die Staatsanwaltschaft hat ein Mobiltelefon des Polizeibeamten sichergestellt und dessen Kommunikation ausgewertet.

Ende April hatte Ministerpräsident Daniel Günther schwere Vorwürfe gegen den zuvor zurückgetretenen Innenminister Hans-Joachim Grote (beide CDU) erhoben, weil sich dessen Angaben zur Kommunikation mit einem Journalisten und dem Polizeibeamten nach Kenntnis der Bestra-Berichte als unwahr herausgestellt hätten. Beide hätten in Whatsapp-Chats den Eindruck «großer Nähe zum Minister» erweckt.

Das «Flensburger Tageblatt» veröffentlichte am Mittwoch Inhalte des dem Blatt vorliegenden Berichts. In dem Artikel heißt es unter anderem, «die vielen Nachrichten zeigen, dass der Innenminister gegenüber dem Reporter offenbar durchblicken ließ, welche weiteren Beamten bei ihm auf der Abschussliste stehen.» Dazu hätten auch die Leiterin der Polizeischule Eutin und der Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium gehört.

Die Ermittlungen im Fall des Polizeibeamten sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch nicht abgeschlossen. Die sichergestellte Telefon- und E-Mail-Kommunikation sei umfangreich, sagte Oberstaatsanwalt Hadeler. Ausgedruckt käme man auf eine vierstellige Seitenzahl.