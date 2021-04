Staatsanwaltschaft bekräftigt Anklage gegen Vorgesetzte

Die Statue der Justitia steht mit einer Waage und einem Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa

Oldenburg (dpa/lni) – Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hält «vollumfänglich» an ihrer Anklage gegen mehrere frühere Vorgesetzte des verurteilten Patientenmörders Niels Högel fest. Die Behörde legte Beschwerde gegen eine Entscheidung des Landgerichts Oldenburg ein, das die Anklage nur sehr eingeschränkt zulassen will. Die Beschwerde wurde beim Oberlandesgericht Oldenburg eingereicht, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.

Das Landgericht hatte von der Anklage gegen fünf Führungspersonen des Krankenhauses nur wenige Vorwürfe zur Hauptverhandlung zugelassen und zudem Vorwürfe rechtlich anders bewertet (Az.: 5 Ks 23/19).

Högel hatte als Krankenpfleger auf Intensivstationen in Oldenburg und Delmenhorst Patientinnen und Patienten getötet. Nachgewiesen wurden ihm 85 Taten. Er wurde 2019 zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

Es laufen auch mehrere Verfahren gegen Vorgesetzte und Kollegen Högels, weil sie ihn trotz Verdachtsmomenten nicht gestoppt haben. Die Oldenburger Klinik hatte ihm 2002 einen Wechsel nahegelegt und ihn noch mit einem guten Zeugnis versehen. Damit wechselte er an die Klinik Delmenhorst, wo er weiter mordete.

Deshalb wirft die Staatsanwaltschaft dem früheren Geschäftsführer des Klinikums Oldenburg und vier weiteren führenden Mitarbeitern Totschlag durch Unterlassen vor. Dabei geht es um 3 Morde in Oldenburg und 60 in Delmenhorst. Das Landgericht ließ die Fälle in Delmenhorst aber aus formalen Gründen nicht zur Verhandlung zu.

Mitteilung Gericht vom 27. 4.2021