Staatsanwalt vor Gericht – Urteil erwartet

Ausgerechnet ein Staatsanwalt sitzt auf der Anklagebank – er soll Informationen an eine Drogenbande verkauft haben. Jetzt wird das Urteil erwartet. (Archivbild) Moritz Frankenberg/dpa

Hannover (dpa) –

Der Prozess gegen einen wegen mutmaßlicher Geschäfte mit Drogenhändlern angeklagten Staatsanwalt aus Hannover geht zu Ende. Am Freitag (11.00 Uhr) wird am Landgericht Hannover das Urteil gegen den 40 Jahre alten Juristen und einen als Mittelsmann angeklagten 42-Jährigen verkündet. Die Anklagebehörde hatte 8 Jahre und 6 Monate Gefängnis wegen Bestechlichkeit und Strafvereitelung im Amt für den Juristen sowie eine Strafe von einem Jahr und 10 Monaten für den 42-Jährigen gefordert – wegen Beihilfe zur Bestechung.

Der in Untersuchungshaft sitzende Staatsanwalt soll zwischen Juni 2020 und März 2021 gegen Geld Interna aus Ermittlungsverfahren preisgegeben und eine internationale Drogenbande vor einer Razzia gewarnt haben. Schon 2022 wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Staatsanwalt eingeleitet, seine Wohnung und seine Diensträume wurden durchsucht. Dieses Verfahren wurde im Oktober 2023 eingestellt, weil sich der Verdacht zunächst nicht erhärtete.