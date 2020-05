Staatsanwälte arbeiten auch in Corona-Krise Verfahren ab

Hannover (dpa/lni) – Die Corona-Pandemie hat Deutschland im Griff, die Kriminalität geht zurück – für die Staatsanwaltschaften in Niedersachsen gibt es dennoch keinen Stillstand. Wegen der leicht sinkenden Zahl neuer Verfahren hätten die Strafverfolger in den vergangen Wochen mehr Verfahren erledigt als neue hinzugekommen seien, teilte das Justizministerium mit. «Die Strafverfolgung in Niedersachsen funktioniert», betonte Justizministerin Barbara Havliza. Die Staatsanwaltschaften hätten «Lösungen gefunden, um in diesen außergewöhnlichen Zeiten weiterhin schlagkräftig gegen Kriminelle vorgehen können», sagte die CDU-Politikerin.

Im Zeitraum 16. März bis 27. April waren laut Ministerium bei den Staatsanwaltschaften in Niedersachsen 39 107 Verfahren eingegangen. Dazu zählen die Behörden in Aurich, Braunschweig, Bückeburg, Lüneburg samt Zweigstelle Celle, Göttingen, Hannover, Hildesheim, Oldenburg, Osnabrück, Stade und Verden. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 58 845 Eingänge. Erledigt wurden 47 321 Verfahren nach 55 736 ein Jahr zuvor – der Rückgang war also wesentlich geringer als bei den Eingängen.

«Das verdient besondere Anerkennung», sagte Havliza. «Die Staatsanwaltschaften profitieren auch davon, von daheim aus arbeiten zu können. Es hat sich gezeigt, dass unsere IT insoweit gut vorbereitet war.» Warum aber sinkt die Zahl der Verfahren? Nach Einschätzung des Ministeriums dürfte es durch die Covid-19-Pandemie tatsächlich einen Rückgang bei den Straftaten geben. Erst Mitte April hatte das niedersächsische Innenministerium bekanntgegeben, dass es weniger Kriminalität gibt.

Demnach sank nach einer vorläufigen Erhebung des Landeskriminalamts für die zweite Aprilwoche die Zahl der Einbrüche im Vergleich zum Vorjahreszeitraum massiv – wie auch die angezeigten Diebstähle. Die Zahl der gestohlenen Autos gab um fast 70 Prozent nach. «Das öffentliche Leben ist weitestgehend runtergefahren. Geschäfte und Restaurants sind geschlossen, die Fußgängerzonen praktisch menschenleer. Die allermeisten Menschen bleiben zu Hause. Damit bieten sich auch weniger Tatgelegenheiten», erklärte Innenminister Boris Pistorius (SPD).

Allerdings nutzten Betrüger die Corona-Pandemie für ihre Zwecke aus, etwa mit Fakeshops im Internet. Auch seien angeblich von der Arbeitsagentur stammende Phishingmails im Umlauf – oder vermeintliche Angebote finanzieller Soforthilfe. Ziel sei hier, Daten abzugreifen.

Laut Justizministerium kann die sinkende Zahl der Verfahrenseingänge bei den Staatsanwaltschaften aber auch damit zusammenhängen, dass noch Verfahren bei der Polizei liegen – diese gehen dann erst nach und nach bei den Anklagebehörden ein. Eine komplett verlässliche Aussage sei deshalb noch nicht möglich, sagte ein Ministeriumssprecher.

Mitteilung des Innenministeriums vom 14. April