St. Peter-Ording lockt mit Drachenfest

Bunte Drachen aller Größen und Formen verwandeln den Himmel über St. Peter-Ording in ein Farbenmeer. Christian Charisius/dpa

St. Peter-Ording (dpa/lno) –

Bunte Drachen aller Größen verwandeln an diesem Wochenende den Himmel über St. Peter-Ording in ein Farbenmeer. Bis zum Sonntag präsentieren Drachenpiloten außergewöhnliche und selbstgefertigte Modelle am Himmel über dem Eventgelände am Ordinger Strand, wie die Tourismuszentrale St. Peter-Ording mitteilte.

Besucher können eigene Drachen steigen lassen. Außerdem besteht den Angaben zufolge die Möglichkeit, das Lenkdrachenfliegen bei Experten zu erlernen oder bestehende Kenntnisse aufzufrischen. Am Sonnabend beginnt mit dem Einbruch der Dämmerung ein Nachtfliegen mit beleuchteten Drachen.

Neben verschiedenen Kinderaktionen gibt es an allen drei Tagen ein buntes Musikprogramm. Los geht es bereits am späten Freitagnachmittag mit der Hamburger Band Soltoros. Das Festivalgelände ist am Freitag und Sonnabend bis 24.00 Uhr und am Sonntag bis 17.00 Uhr geöffnet.