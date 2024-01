St. Paulis Test gegen Rotterdam fällt aus

Ein Fußball liegt am Elfmeterpunkt im matschigen Rasen. David Inderlied/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) –

Der FC St. Pauli wird im Trainingslager in Spanien nicht gegen Excelsior Rotterdam spielen. Beide Clubs teilten einen Tag vor dem am Sonntag geplanten Testspiel im spanischen Benidorm mit, dass es im Team des niederländischen Erstligisten zu mehreren Krankheitsfällen gekommen sei. Ursprünglich war die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit für 15.30 Uhr vorgesehen. Der Tabellenzweite der 2. Fußball-Bundesliga schrieb auf seiner Website, dass aktuell geprüft werde, ob ein Spiel gegen einen anderen Gegner möglich sei. Am kommenden Freitag trifft der Kiez-Club im zweiten Test auf den Liga-Konkurrenten VfL Osnabrück.