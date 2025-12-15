St. Paulis Smith für ein Spiel gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Bundesligist FC St. Pauli muss am kommenden Sonntag im Kellerduell beim FSV Mainz 05 auf Eric Smith verzichten. Der Abwehrchef wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes nach seiner umstrittenen Roten Karte beim 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag für ein Spiel gesperrt.

Smith war in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einer Aktion gegen Heidenheims Marvin Pieringer des Feldes verwiesen worden. «Es war ein Streicheln, es war kein Halten», hatte St. Paulis Trainer Alexander Blessin nach der Partie gesagt. «Wo kommen wir denn hin, wenn man beim Streicheln umfällt? Für mich war es keine Rote Karte.»