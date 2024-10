St. Paulis Saad fällt nach Operation lange aus

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball Bundesligist FC St. Pauli muss länger als erwartet auf seinen Offensivspieler Elias Saad verzichten. Wie der Club mitteilte, ist der 24-Jährige bereits am Montag in München an seinem verletzten Sprunggelenk operiert worden. Zur genauen Dauer des Ausfalls machte der Verein keine Angaben.

Saad hatte sich die Bänderverletzung in der Schlussphase des Heimspiels gegen Mainz 05 (0:3) am 5. Oktober zugezogen. «Eine konservative Behandlung brachte in den vergangenen zwei Wochen nicht die erwünschten Fortschritte, daher war die Operation nun notwendig geworden», hieß es in einer Mitteilung.

Für den Aufsteiger auf dem 16. Tabellenplatz ist der Ausfall des zuletzt starken Offensivspielers ein großes Problem. Vor seiner Verletzung gelangen dem gebürtigen Hamburger zwei Treffer und zwei Vorlagen bei sechs Liga-Einsätzen.