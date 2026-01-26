St. Paulis Neuzugang Rasmussen ist Option gegen Leipzig

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli kann im Nachholspiel gegen Topteam RB Leipzig auf den neu verpflichteten Norweger Mathias Rasmussen zählen. Vor der Partie am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sky) berichtete Trainer Alexander Blessin, dass einem Einsatz des 28-Jährigen im Kader «nichts im Weg» stehe.

Der Mittelfeldspieler, der vom belgischen Meister Union Saint-Gilloise zu den abstiegsbedrohten Hanseaten gewechselt war, habe laut Blessin vergangene Woche in der Champions-League-Partie beim FC Bayern München (0:2) noch mit Magen-Darm-Problemen zu tun gehabt. Er saß das ganze Spiel auf der Bank. «Das hat er aber gut ausgestanden», sagte Blessin, der Rasmussen aus der gemeinsamen Zeit bei Union Saint-Gilloise kennt. Bislang habe er zwei Trainingseinheiten mit dem Kiez-Club mitgemacht.

Das lahme 0:0 im Stadtderby gegen den HSV am vergangenen Wochenende scheint abgehakt. «Wir wissen alle, dass wir uns da nicht mit Ruhm bekleckert haben», sagte Blessin. Das sei «schon ein langweiliges Spiel für ein Derby» gewesen. Man habe gesehen, «dass beide Mannschaften partout nicht verlieren wollten». Abwehrspieler Adam Dzwigala kassierte in der Partie seine fünfte Gelbe Karte und fehlt gegen Leipzig.