St. Paulis Nachwuchsspieler Aigbekaen erhält Profivertrag

Hamburg (dpa/lno) –

Der FC St. Pauli hat seinen Nachwuchsspieler Romeo Aigbekaen mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie lange der neue Kontrakt des bislang für die zweite Mannschaft aufgebotenen Angreifers läuft, teilte der Fußball-Bundesligist in der Mitteilung nicht mit.

In den vergangenen Monaten nahm Aigbekaen regelmäßig am Training der Profis teil. Beim 0:2 des Kiez-Clubs Mitte Dezember gegen Werder Bremen gehörte er zum ersten Mal zum Kader des Erstligisten, kam aber zu keinem Einsatz. Beim Testspiel in Braunschweig zum Jahresbeginn erzielte der Offensivspieler den einzigen Treffer der Hamburger bei der 1:2-Pleite.

Aigbekaen war im Nachwuchs des 1. FC Köln ausgebildet worden. Vor der Saison schloss er sich der zweiten Auswahl der Hanseaten an und kam auf 17 Einsätze in der Regionalliga Nord. Dabei gelangen ihm sechs Treffer und zwei Torvorlagen.