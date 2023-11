St. Paulis Hürzeler lobt Hannovers Halstenberg

Hamburg (dpa) –

Einst war Marcel Halstenberg beim FC St. Pauli unter Vertrag, jetzt kommt der Top-Star von Hannover 96 zurück ans Millerntor und der Kiez-Club ist auf der Lauer. Der Abwehrspieler ist nach Ansicht von Trainer Fabian Hürzeler «für die Liga eigentlich zu gut», wie der Coach der Hamburger vor dem ausverkauften Top-Spiel gegen Hannover 96 am Freitag (18.30 Uhr/Sky) sagte. Die 96er kommen als Tabellendritter mit dem Schwung des 2:0-Derby-Sieges gegen Braunschweig zum Tabellenführer.

Halstenberg spielte von Sommer 2013 bis Sommer 2015 für den Kiez-Club. Hürzeler lobte das Spielverständnis des 32-Jährigen, der vor der Saison vom Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig zu den Niedersachsen gewechselt war. Doch der 30 Jahre alte Coach meinte, man dürfe Hannover nicht nur auf Halstenberg reduzieren. «Mit Hannover erwartet uns eine Top-Mannschaft, die auch die letzten Auswärtsspiele unglücklich verloren hat», fügte er hinzu. Das Pressing von 96 kann laut Hürzeler «eine enorme Wucht erzeugen».

Bei St. Pauli sind alle Stammkräfte spielbereit. Allerdings fehlt Kapitän Jackson Irvine wegen seiner Gelb-Sperre. Bei den Hamburgern läuft es aktuell einfach. Bisher kassierten die Hanseaten als einziges Team noch keine Niederlage in dieser Saison. Hürzeler will sein Team vor allem dadurch auf dem Boden halten, in dem wir «gar nicht so viel darüber reden». «Das wird das Entscheidende zu sein, sich nicht auszuruhen und immer noch einen Schritt mehr zu investieren», fügte er hinzu.