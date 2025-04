St. Paulis Blessin reagiert mit «Schmunzeln» zu RB-Gerüchten

Hamburg (dpa/lno) –

Trainer Alexander Blessin vom FC St. Pauli hat mit einem «Schmunzeln» auf die Spekulationen um seinen Namen in Verbindung mit der Trainersuche bei RB Leipzig reagiert. «Der Fokus liegt einfach hier. Ich will alle Energie auf die letzten sechs Endspiele legen», sagte der 51-Jährige vor dem Abstiegskampf-Nordduell in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Holstein Kiel.

Blessin arbeitete viele Jahre im Jugendbereich von RB. Nach dem leichten «Schmunzeln» habe er «das Zeitungspapier wieder weggelegt». Die «Sportbild» hatte ihn als Kandidaten für den Job genannt. Er genieße große Wertschätzung im Club, hieß es in dem Bericht.

Zuletzt wurde die Liste an möglichen Trainern in Leipzig immer länger. Nach dem sportlichen Aus von Marco Rose trainiert Zsolt Löw die Sachsen. Ein weiteres Engagement schloss Löw zuletzt aus. Auch Oliver Glasner (Crystal Palace), Roger Schmidt (vereinslos) und Danny Röhl (Sheffield Wednesday) wurden jüngst als Kandidaten genannt.