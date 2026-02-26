St. Paulis Blessin: Nicht nur von Heimspielen ernähren

Hamburg (dpa/lno) –

Der zuletzt heimstarke Fußball-Bundesligist FC St. Pauli will im Abstiegskampf seine Auswärtsschwäche abstellen. Doch am Wochenende wartet in Champions-League-Anwärter TSG Hoffenheim eine große Herausforderung in der Ferne für den Tabellen-16. «Nur allein von diesen Heimspielen sich zu ernähren, das wird wahrscheinlich nicht reichen», sagte Trainer Alexander Blessin in Richtung des angestrebten Klassenerhalts.

«Das heißt, irgendwo muss dann einer mal durchflutschen. Wahrscheinlich so gar nicht einer, sondern mehrere. Und damit wollen wir am Wochenende anfangen», fügte Blessin hinsichtlich der angestrebten Punkte trotz des kommenden Gegners mutig hinzu.

Blessin: «Da müssen wir alles reinhauen»

Doch im engen Abstiegsrennen sind die Hoffenheimer – aktuell Tabellendritter – kein großzügiger Punkte-Abtreter. Die Kraichgauer, die im vergangenen Jahr noch Abstiegskandidat waren, spielen eine beachtliche Saison. «Da müssen wir alles reinhauen, um da etwas zu holen», sagte Blessin.

Letztmalig kassierte der Kiez-Club Ende November eine Heimniederlage beim 0:1 gegen Union Berlin. In den darauffolgenden fünf Partien holten die Norddeutschen daheim drei Siege und zwei Remis, darunter ein Sieg gegen den Champions-League-Kandidaten Stuttgart. In der Heimtabelle ist St. Pauli 13. – in der Auswärtstabelle belegt der Club mit fünf Zählern den vorletzten Rang.

Nach dem erleichternden 2:1 im Kellerduell gegen Bremen vergangenes Wochenende gehen die Hamburger ohne kurzfristige Ausfälle in die nächste Partie.