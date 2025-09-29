St. Paulis Athletiktrainer Rashwan erhält Innenraumverbot

Für ihn ist der Innenraum im Bundesliga-Spiel bei Werder Bremen gesperrt: St. Paulis Athletiktrainer Karim Rashwan (Archiv) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa) –

FC St. Paulis Athletiktrainer Karim Rashwan hat vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ein Innenraumverbot für ein Bundesliga-Spiel erhalten. Dem 42-Jährigen war unsportliches Verhalten vorgeworfen worden. Die Hamburger spielen am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky und DAZN) bei Werder Bremen.

Rashwan hatte sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit im Spiel am vergangenen Samstag gegen Bayer Leverkusen (1:2) heftig beim vierten Offiziellen über einen nicht gegebenen Eckball beschwert. Schiedsrichter Martin Pedersen zeigt ihm daraufhin die Rote Karte.