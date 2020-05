St. Pauli-Trainer Luhukay will weiteres Top-Team ärgern

St. Paulis Cheftrainer, Jos Luhukay. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der FC St. Pauli geht mit hohen Erwartungen in das Heimspiel am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim. Denn nach zwei Siegen und einem Unentschieden in den drei Partien am heimischen Millerntor gegen die Top-3-Teams der 2. Fußball-Bundesliga rechnet sich Trainer Jos Luhukay auch gegen den Tabellenvierten Zählbares aus. «Heidenheim ist ein Top-Gegner. Es wird ein hartes Stück Arbeit, aber wir haben in dieser Saison schon öfter bewiesen, dass wir gerade gegen starke Teams bestehen können.»

Vier Tage nach dem bitteren 0:4-Rückschlag beim SV Darmstadt 98 müssen die Norddeutschen gegen den Aufstiegskandidaten aber dringend punkten, um nicht doch noch einmal in den sportlichen Überlebenskampf hineingezogen zu werden. Denn trotz der Serie von fünf Partien ohne Niederlage bis zum Darmstadt-Spiel beträgt der Abstand der Hanseaten auf einen direkten Abstiegsplatz derzeit lediglich fünf Punkte.

«Es haben uns immer ein paar Prozent gefehlt, um uns in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen», räumte Luhukay ein. Er habe «einen Riesenrespekt» vor den Heidenheimern, die sich seit Jahren mit einem vergleichsweise kleinen Etat in der Zweitliga-Spitze etabliert haben. «Das ist großartig und Heidenheim wird auch bei uns gewinnen wollen. Aber für uns ist es ebenfalls wichtig, zu punkten», betonte der 56-Jährige, der Abwehrchef Leo Östigard (Gelbsperre) ersetzen muss.

