St.-Pauli-Torhüter: Spiele ohne Zuschauer merkwürdig

St. Paulis Torwart Robin Himmelmann. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Torhüter Robin Himmelmann vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli ist angesichts bevorstehender Geisterspiele skeptisch. «Die ein, zwei Spiele, die man schon ohne Zuschauer gesehen hat, waren merkwürdig und auch fußballerisch nicht prickelnd», sagte der Schlussmann in einem auf der Homepage des Vereins veröffentlichten Interview. Deshalb sei die Mannschaft gefordert, «das Feuer und die Leidenschaft reinzubringen, die sonst zusätzlich von den Rängen kommen». In der Krise sieht Himmelmann aber auch eine Chance: «Vielleicht führt das auch dazu, dass man sich der Wichtigkeit jedes einzelnen Zuschauers im Stadion wirklich bewusst wird.»

Der 31-Jährige sieht in der Fortsetzung der Saison nach langer Pause eine physische Herausforderung. Nach seiner Ansicht «könnte die Kondition ein interessantes Thema sein, weil man nach über neun Wochen ohne ein einziges Spiel in die Meisterschaft starten wird und dann auch relativ schnell englische Wochen kommen», sagte Himmelmann.

«Zum anderen wird zumindest in den ersten ein, zwei Spielen die Abstimmung untereinander und in den einzelnen Mannschaftsteilen eine Herausforderung sein», meinte der Stammkeeper des FC St. Pauli. «Da muss man es jetzt schnell schaffen, die Automatismen in den nächsten neun Tagen einzustudieren und wiederzufinden. Am Ball haben wir in den letzten Wochen jedenfalls sehr gut gearbeitet, vielleicht werden wir da sogar den ein oder anderen technischen Genuss mehr erleben.»

Interview Himmelmann