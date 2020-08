St. Pauli testet gegen Ligarivalen Holstein Kiel

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist FC St. Pauli bestreitet sein erstes Testspiel in Vorbereitung auf die neue Saison am 15. August gegen den Ligarivalen Holstein Kiel. Fünf Tests plant die Mannschaft von Trainer Timo Schultz bis Saisonstart, teilte der Verein mit. Neben Kiel steht lediglich Werder Bremen als Gegner am 29. August fest. Weitere Spieltermine sind der 22. August, 2. und 6. September. Die Hamburger starten in die Zweitliga-Saison (18. bis 21. September) beim VfL Bochum. Wenige Tage zuvor muss die Mannschaft im DFB-Pokal beim Pokalsieger des Saarlandes antreten (11. bis 14. September).

