St. Pauli startet am 26. Dezember wieder ins Training

Timo Schultz, Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli, verfolgt das Training der Mannschaft. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Zweitliga-Fußballer des FC St. Pauli starten bereits am 26. Dezember wieder in das Teamtraining. Ganz frei haben die Spieler von Coach Timo Schultz aber auch über Weihnachten nicht. Wie der Club mitteilte, hätten die Akteure des Tabellen-17. jeweils individuelle Trainingsprogramme bekommen.

Ihr erstes Spiel im neuen Jahr bestreiten die Hamburger am 3. Januar bei der SpVgg Greuther Fürth. Drei Tage später steht das Kellerduell mit Schlusslicht Würzburger Kickers auf dem Programm. Am 9. Januar gastiert dann Spitzenreiter Holstein Kiel am Millerntor.

Mitteilung FC St. Pauli

Homepage FC St. Pauli

Kader FC St. Pauli

Spielplan FC St. Pauli

Tabelle 2. Bundesliga