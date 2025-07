St. Pauli siegt gegen Champions-League-Qualifikanten Nizza

Anif (dpa) –

Dem FC St. Pauli ist zum Abschluss seines Trainingslagers in Österreich ein Achtungserfolg gelungen. Der Hamburger Fußball-Bundesligist gewann in Anif gegen den französischen Champions-League-Qualifikanten OGC Nizza mit 2:0 (0:0). Die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin zeigte dabei eine ansprechende Leistung und kam durch die späten Tore von Scott Banks (84. Minute) und Fin Stevens (86.) zum verdienten Erfolg.

Nizza trat allerdings nicht mit seiner besten Auswahl an. Schon am Vormittag hatte das Team einen Test gegen Feyenoord Rotterdam bestritten. Der FC St. Pauli reist am Sonntag nach neun Tagen aus dem Trainingscamp in Flachau zurück.