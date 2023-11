St. Pauli-Profi Hartel: Pflicht, «ein bisschen voranzugehen»

Hamburg (dpa/lno) –

Marcel Hartel will seine Erfahrungen als Aufstiegsheld beim Fußball-Zweitligist FC St. Pauli einsetzen, um den Tabellenführer in die Bundesliga zu bringen. Seit Hartel im Sommer 2021 zu den Hamburgern gewechselt war, habe er versucht, seine «Erfahrungen, die ich in meiner Karriere gemacht habe, hier einzubringen», sagte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler am Dienstag. «Das versuche ich dieses Jahr noch ein bisschen mehr, weil ich einfach auch diese gewisse Verantwortung habe und auch haben möchte. Dementsprechend bin ich auch dazu verpflichtet, ein bisschen voranzugehen.»

Hartel war der Aufstieg in die Bundesliga mit Union Berlin und Arminia Bielefeld geglückt. In der aktuellen Saison hat Hartel gemeinsam mit Eric Smith das Amt des Stellvertreters von Kapitäns Jackson Irvine inne.

Die Hamburger sind in der laufenden Saison das einzige bisher ungeschlagene Team. Ein Gefühl von Unbesiegbarkeit käme dabei allerdings nicht auf, sagte Hartel. «Man sieht, dass man auch Woche für Woche nicht alles immer für 90 Minuten perfekt macht, sondern dass wir auch unsere Themen haben, an denen wir arbeiten müssen.» Die Tabellenführung gebe allerdings «Selbstvertrauen», sagte Hartel.