St.-Pauli-Profi Aremu: Die Fans befeuern unsere Energie

Fußballspieler Afeez Aremu. Foto: Tim Groothuis/Witters GmbH/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Profi Afeez Aremu vom Hamburger Zweitligisten FC St. Pauli ist froh darüber, dass wieder Fans in den Stadien zugelassen sind. «Das befeuert unsere Energie», sagte der 21-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde. Die Fans seien für den Nigerianer auch ein wichtiger Grund gewesen, vor etwas mehr als einem Jahr vom IK Start aus Norwegen an das Millerntor zu wechseln.

Am kommenden Samstag (13.30 Uhr/Sky) will der defensive Mittelfeldspieler, der zuletzt beim 2:0-Erfolg über Tabellenführer Jahn Regensburg 90 Minuten auf dem Platz gestanden hatte, mit den Kiezkickern die nächsten Punkte einfahren. «Wir müssen gut trainieren, hart arbeiten und gut spielen», sagte Aremu. Dann würde sich auch der Erfolg einstellen, der im Aufstieg münden könnte.

Über gute Leistungen bei den Kiezkickern will sich Aremu auch wieder für die Nationalmannschaft Nigerias empfehlen, für die er nach drei Einsätzen in der U20 vor vier Jahren bislang ein Spiel absolviert hat: «Das wäre ein Traum», sagte der Hobby-Koch über weitere Berufungen.

© dpa-infocom, dpa:210907-99-126009/2

Homepage FC St. Pauli

Kader FC St. Pauli

Spielplan FC St. Pauli

Tabelle 2. Bundesliga