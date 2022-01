St. Pauli ohne Zander und Aremu und Trikotsponsor verlängert

St. Paulis Trainer Timo Schultz gibt vor einem Spiel ein Interview. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss im Heimspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC Erzgebirge Aue auf drei Profis aus dem erweiterten Stamm verzichten. Neben Offensivkraft Daniel-Kofi Kyereh (mit Ghana beim Afrika-Cup) stehen Trainer Timo Schultz auch Rechtsverteidiger Luca Zander (nach Corona) und der defensive Mittelfeldakteur Afeez Aremu (Trainingsrückstand) nicht zur Verfügung. Dennoch hat Schultz die Qual der Wahl. «Der Konkurrenzkampf tobt. Wir haben auf jeder Position Alternativen und Duelle um den Startelf-Einsatz», sagte der 44-Jährige am Donnerstag.

Neben der Vertragsverlängerung mit Chefcoach Schultz (ohne Angabe der Laufzeit) wurde die Fortsetzung des Engagements mit dem Trikotsponsor (Congstar) bekanntgegeben. Der Kontrakt läuft nunmehr bis 2025. «Die frühzeitige Verlängerung zum zweiten Teil der Saison ist besonders in pandemischen Zeiten ein sehr gutes Zeichen», sagte Bernd von Geldern, Geschäftsleiter Wirtschaft beim Kiezclub. An dieser Partnerschaft schätze der Club «vor allem den vertrauensvollen Umgang, die Verkörperung der gemeinsamen Werte und den langfristigen Charakter der Zusammenarbeit», sagte von Geldern am Donnerstag.

