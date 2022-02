St. Pauli möchte in Regensburg Sieglosserie beenden

Sankt Paulis Trainer Timo Schultz gibt vor dem Spiel ein Interview. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der FC St. Pauli möchte am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) beim SSV Jahn Regensburg nach fünf sieglosen Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga wieder einen vollen Erfolg. Die Hamburger haben aus den vergangenen fünf Partien lediglich drei Punkte geholt und gaben dadurch die Tabellenführung ab. Trainer Timo Schultz will sich von der Durststrecke aber nicht beeindrucken lassen. «Wir werden kein Trübsal blasen», sagte er.

Der SSV Jahn Regensburg führte am 8. Spieltag noch die Tabelle an, rutschte in den folgenden Wochen allerdings bis in das Tabellen-Mittelfeld ab. Die Süddeutschen haben sieben der jüngsten neun Ligaspiele verloren. St.-Pauli-Coach Schultz bezeichnete Regensburg als eine schwierig zu bespielende Mannschaft, die physisch und läuferisch sehr stark sei.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-86123/2

Spielplan FC St. Pauli

Kader FC St. Pauli

Tabelle 2. Bundesliga