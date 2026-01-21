St. Pauli-Kapitän zurück: Irvine bei Stadtduell wieder dabei

Hamburg (dpa) –

Rechtzeitig vor dem brisanten Stadtderby gegen den Hamburger SV kann FC St. Paulis Cheftrainer Alexander Blessin wieder auf Kapitän Jackson Irvine hoffen. Der Australier hatte wegen Problemen an seinem operierten linken Fuß zuletzt aussetzen müssen. Nach einem bestandenen Test ist der Mittelfeldspieler wieder eine Option zumindest für den Kader für das einzige Stadtduell der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/Sky).

«Wir sind immer noch in der Testphase. Von daher müssen wir einfach auch gucken, wie sein Füßchen da reagiert», sagte Blessin bei der Spieltags-Pressekonferenz. Der 52-Jährige wollte aber nicht ausschließen, dass Irvine gegen den HSV sogar in der Startelf stehen könnte.

Erleichterung beim FC St. Pauli

Zunächst war befürchtet worden, dass Irvine erneut für längere Zeit ausfallen könnte. Er hatte sich erst im vergangenen Jahr kurz vor dem Saisonende am Fuß operieren lassen müssen und war lange weg. In dieser Spielzeit kam er bislang nur auf acht Einsätze. Wie wichtig er für den aktuell Tabellenletzten ist, zeigte sich, als er Ende Oktober zurückkehrte und dem Team wieder Stabilität verlieh.

«Natürlich bin ich sehr, sehr froh, dass er überhaupt dabei ist. Er ist der Kapitän, er ist der verlängerte Arm vom Trainerteam und ist einfach da noch mal extrem wichtig», sagte Blessin über den 32 Jahre alten Leader. «Ihn in der Kabine zu haben, auf dem Platz oder auf der Bank, finde ich gut und deswegen natürlich noch mal ein zusätzlicher Punkt.»

Neben Irvine wird auch Danel Sinani in den Kader zurückkehren. Er hatte zuletzt wegen Wadenproblemen pausiert und fehlte ebenso wie Irvine bei den unglücklichen Niederlagen der Hamburger zum Jahresbeginn beim VfL Wolfsburg (1:2) und am Samstag bei Borussia Dortmund (2:3).