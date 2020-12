St.-Pauli-Kapitän Avevor nach Operation wieder in Hamburg

Christopher Avevor gestikuliert. Foto: David Inderlied/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Christopher Avevor vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli ist nach der Operation am linken Sprunggelenk in München nach Hamburg zurückgekehrt und beginnt in Kürze mit der Reha. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der 28 Jahre alte Kapitän der Hamburger musste zum zweiten Mall am Gelenk operiert werden. Im August 2019 hatte er sich das linke Wadenbein gebrochen und das vordere Syndesmoseband gerissen. Im Mai dieses Jahres feierte er sein Comeback, musste nach einer Instabilität im operierten Gelenk aber erneut unters Messer.

