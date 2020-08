St. Pauli in DFB-Pokal bei SV Elversberg vor Fans

Ein Fußball fliegt ins Netz. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Spiesen-Elversberg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist FC St. Pauli tritt in der ersten Runde des DFB-Pokals am 12. September vor Fans gegen Regionalligist SV Elversberg an. Der Saarland-Pokalsieger darf seine Heimspiele in der Fußball-Regionalliga Südwest mit Zuschauern austragen. Das zuständige Gesundheitsamt hat das Hygienekonzept genehmigt, teilte der Verein am Montag mit. Somit dürfen bis zu 700 Fans die Heimpartien der Elversberger im Stadion verfolgen, sollte sich die Verfügungslage aufgrund des Infektionsgeschehens nicht ändern.

