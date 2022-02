St. Pauli II holt zum Vorrunden-Abschluss Punkt in Flensburg

Ein Fußball-Spiel. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Flensburg (dpa/lno) – Die zweite Mannschaft des FC St. Pauli hat in einem Nachholspiel der Fußball-Regionalliga Nord, Staffel Nord, überraschend ein 3:3 beim Tabellenzweiten Weiche Flensburg geholt. Dominic Hartmann und Jonah Gieseler hatten die Gastgeber am Mittwochabend zweimal in Führung gebracht. Für die Hamburger trafen Max Brandt und der zweifache Torschütze Aurel Loubongo-M’Boungou. Den Punkt für die Schleswig-Holsteiner rettete in der sechsten Minute der Nachspielzeit Gieseler mit einem verwandelten Foulelfmeter.

St. Paulis Luca Günther kassierte wegen einer Notbremse kurz vor der Pause die Rote Karte. Kurz nach dem Wiederanpfiff musste zudem der Hamburger Türhüter Sören Ahlers verletzt ausgewechselt werden.

Die Partie brachte keinerlei Veränderungen in der Tabelle und für die Zusammensetzung der Meister- sowie der Abstiegsrunde. Die Flensburger spielen um den Titel, St. Pauli bleibt Siebter und spielt gegen den Abstieg.

