St. Pauli hält nach Niederlagenserie an Trainer Blessin fest

Hamburg (dpa) –

Trainer Alexander Blessin muss auch nach acht Niederlagen nacheinander mit dem FC St. Pauli in der Fußball-Bundesliga nicht um seinen Job bangen. «Das ist überhaupt keine Spekulation, dass wir über Alexander Blessin nachdenken, sondern er ist unser Trainer», sagte Präsident Oke Göttlich nach dem 0:1 gegen den 1. FC Union Berlin und lobte den Coach bei DAZN. Blessin sei nämlich der Trainer, der «übrigens auch drei Spieltage hervorragenden Fußball hat spielen lassen», sagte Göttlich. Doch nach dem guten Saisonstart setzte es für die Hamburger nur noch Rückschläge.

«Wir sind der FC St. Pauli, wir können uns hervorragend einschätzen und einordnen», sagte Göttlich. «Wir werden in diesem Jahr wieder versuchen, uns wieder im Mittelfeld der Tabelle einzuordnen.» Dafür müssten nun Punkte geholt werden. «Wir haben gute Jungs, wir haben gute Leute», betonte der Präsident. «Es geht jetzt darum, dieses Mannschaftsgefüge wieder zusammenzukriegen und die Köpfe hochzubringen.»

Nach der nächsten Enttäuschung gegen Union trennt St. Pauli nur noch ein Punkt von einem direkten Abstiegsplatz. «Wir müssen das zusammen schaffen und zusammen wieder in die Spur finden», sagte der 52-jährige Blessin bei DAZN. Am kommenden Samstag tritt St. Pauli allerdings beim souveränen Tabellenführer Bayern München an und muss die nächste Pleite fürchten. «Wir wollen die Bayern ein bisschen ärgern, wir wollen uns da nicht ergeben», sagte Blessin.