St. Pauli-Genossenschaft übernimmt Mehrheit am Stadion

Hamburg (dpa/lno) –

Die Genossenschaft des Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli hat die Mehrheit am Millerntor-Stadion übernommen. Das teilte der Kiez-Club am Donnerstag mit. Dadurch besitzt der Zusammenschluss von Mitgliedern nun offiziell die Arena. Mehr als 22.000 Menschen haben bei der Genossenschaft Anteile im Wert von etwa 29 Millionen Euro gezeichnet.

Wilken Engelbracht, kaufmännischer Geschäftsleiter des Vereins sagte in der Mitteilung, dass der Verein fortan aus eigenen Kräften wichtige Investitionen voranbringen könne. Dabei geht es um den Ausbau des Leistungszentrums an der Kollaustraße. Konkrete Zahlen zu den Finanzen der Hanseaten will Engelbracht bei der Mitgliederversammlung am 15. November präsentieren.

Die Genossenschaft wurde im Frühjahr 2024 vorrangig gegründet, um das Stadion langfristig in die Hände der Mitglieder zu geben. Auch Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich als Anteilszeichner an dem Projekt beteiligt.