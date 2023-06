St. Pauli für besten Rasen in 2. Liga ausgezeichnet

Hamburg (dpa/lno) –

Die Deutsche Fußball Liga hat den FC St. Pauli für den besten Rasen in einem Zweitliga-Stadion ausgezeichnet. Genau wie Bundesligist Bayer 04 Leverkusen erhalten die Hamburger für die vergangene Saison den sogenannten «Pitch of the Year»-Preis, wie die DFL am Donnerstag mitteilte. «Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung», sagte Sportchef Andreas Bornemann. Die zum ersten Mal an den Kiez-Club vergebene Ehrung sei letztlich die Anerkennung für «die hervorragende Arbeit», die das Greenkeeping-Team des Vereins im Millerntor-Stadion geleistet habe.

Auch Holstein Kiel wurde von der DFL erneut eine «herausragende Rasenqualität» attestiert. Anders als in der vorherigen Saison und der Saison davor belegte der Rasen im Holstein-Stadion dieses Mal allerdings nicht den ersten Platz in der 2. Bundesliga. Zum ersten Mal hatte die DFL die Auszeichnung in der Saison 2013/14 verliehen.