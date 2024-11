St. Pauli fühlt sich nach Sieg bereit für die Bayern

Sinsheim (dpa/lno) –

Auf dem obligatorischen Erinnerungsfoto der Profis des FC St. Pauli vor dem eigenen Fanblock waren nach dem 2:0-Sieg des Aufsteigers bei der TSG 1899 Hoffenheim nur strahlende Gesichter zu sehen. Der zweite Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga sorgte bei den Hamburger Kiez-Kickern für große Erleichterung. «Es ist erlösend, wenn du dich nach so viel harter Arbeit belohnst. Wir sind maximal glücklich über die drei Punkte», beschrieb Trainer Alexander Blessin die Gefühlslage.

Dank des Erfolges zog der Neuling in der Tabelle mit acht Zählern am punktgleichen Rivalen vorbei und kann sich nun etwas gelassener auf das anstehende Highlight-Spiel gegen den Tabellenführer und Rekordmeister vorbereiten. «Jetzt probieren wir auch gegen Bayern München etwas zu holen. Wir sind in einer Außenseiterrolle, aber die Bayern sollen kommen und die Atmosphäre am Millerntor genießen. Dann schauen wir mal, was rauskommt», sagte Blessin.

Sportchef Andreas Bornemann hielt sich mit dem Jubel über den verdienten Sieg nicht lange auf und richtete den Blick schon kurz nach dem Abpfiff nach vorn. «Wir werden den Fokus schnell auf das nächste Spiel legen. Die Aufgabe gegen Bayern München wird nicht die einfachste. Da müssen wir von der Einstellung her wieder eine Leistung wie heute hinbekommen», sagte Bornemann.

Starker Auftritt des Aufsteigers

Vor 26.199 Zuschauern in Sinsheim überzeugten die Hamburger kämpferisch, läuferisch und in Ansätzen auch spielerisch. «Ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft, was sie hier rausgehauen hat. Wir haben vieles richtig gemacht», lobte Blessin. Oladapo Afolayan (20. Minute) und Andreas Albers (90.+3) mit seinem ersten Bundesligator schossen den zweiten Sieg in der Fremde nach dem 3:0 beim SC Freiburg heraus.

Der war nicht nur wichtig für das Punktekonto, sondern auch für die Köpfe der Spieler. «Die Jungs haben um jeden Meter gekämpft und sich endlich mal belohnt. Das gibt Sicherheit. Wir alle wissen, was Selbstvertrauen mit einem machen kann», sagte Blessin. Er sieht sein Team daher auch gegen die Bayern nicht chancenlos. «Ich gehe jedes Spiel so an, dass wir es gewinnen können. Dafür braucht es Mut und Selbstbewusstsein. Das gebe ich den Jungs mit», bekräftigte der 51-Jährige.

Ordentliche Zwischenbilanz

Auch wenn der Aufsteiger als Tabellen-15. weiter unten drin hängt, sieht er sich doch längst in der Liga angekommen. «Wir haben nur in zwei Spielen eine Leistung gezeigt, die nicht ausreichend ist, um in der Liga zu bleiben. Die anderen Auftritte waren richtig gut», befand Blessin. Auch deshalb tat der Sieg in Hoffenheim richtig gut. «Wir haben immer an uns geglaubt. Es war nur eine Frage der Zeit, dass wir uns wieder mit drei Punkten belohnen», sagte Kapitän Jackson Irvine.