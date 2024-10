St. Pauli-Fans protestieren gegen Wolfsburg-Stürmer Behrens

Hamburg (dpa) –

Mit Regenbogen-Flaggen, in bunter Kleidung und Spruchbändern haben die Fußball-Fans des FC St. Pauli beim Nordduell gegen den VfL Wolfsburg gegen Gäste-Stürmer Kevin Behrens protestiert. Sie folgten damit einem Aufruf des Fan-Netzwerks «St. Pauli Pride». Unter anderem stand auf einem Spruchband «Mehr Liebe, weniger Kevin Behrens». Anlass für den Protest sind Äußerungen von Behrens im September. Bei einer internen Aktion des VfL hatte sich der Fußball-Profi zunächst geweigert, ein Trikot in den Regenbogen-Farben als Symbol für Vielfalt und Toleranz zu unterschreiben. Dazu soll er die Aktion mit einem homophoben Spruch kommentiert haben.Behrens entschuldigte sich später dafür und musste eine Geldstrafe an den Bundesligisten zahlen. Sportlich halten die Niedersachsen weiter an dem 33 Jahre alten Angreifer fest. Den Anpfiff zum Spiel am Hamburger Millerntor erlebte er von der Wolfsburger Bank aus.