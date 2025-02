St. Pauli droht Ausfall von Abwehrspieler Saliakas

Hamburg (dpa/lno) –

Dem FC St. Pauli droht ein längerer Ausfall von Abwehrspieler Manolis Saliakas. «Bei Manos ist es so, dass es ganz klar eine Ruptur ist. Also er hat auch etwas gespürt. Ohne da jetzt eine Ferndiagnose zu stellen. Deswegen glaube ich schon, dass er dann auch länger ausfallen wird», sagte Trainer Alexander Blessin nach dem 1:1 in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg.

Ein möglicher Ausfall von drei oder vier Wochen sei laut Coach «sehr, sehr ärgerlich». Nach knapp 80 Minuten musste der 28 Jahre alte Grieche den Platz verlassen. Blessin brachte für Saliakas den jüngst ausgeliehenen belgischen Neuzugang Siebe Van der Heyden auf den Platz.

Auch Angreifer Morgan Guilavogui musste das Feld angeschlagen verlassen. Nach knapp 60 Minuten wurde der Franzose ausgewechselt. Er hatte schon in der Halbzeit laut Blessin Probleme mit seinem Sprunggelenk gespürt. Hier müsse man auf die Untersuchung durch die Ärzte warten, sagte der Trainer. «Da hoffe ich einfach, dass es jetzt nicht so schlimm ist», fügte Blessin hinzu.