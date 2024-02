St.-Pauli-Coach Hürzeler: Lasse mir Emotionen nicht nehmen

Hamburg (dpa/lno) –

Zweimal musste Fabian Hürzeler zuletzt auf die Tribüne. Deshalb hat der Trainer des Zweitliga-Spitzenreiters FC St. Pauli seine Rolle nun noch einmal reflektiert. «Dass ich als Vorbild vorweggehe, erwarte ich von mir», sagte der 30-Jährige am Donnerstag vor dem Topspiel gegen den Tabellenzweiten SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 13.00 Uhr/Sky).

Hürzeler hatte am Dienstag beim Pokal-Aus im Viertelfinale gegen Fortuna Düsseldorf die Gelb-Rote Karte gesehen und musste das Elfmeterschießen von der Tribüne aus verfolgen. Beim Ligaspiel gegen Düsseldorf am vergangenen Wochenende war er wegen seiner vierten Gelben Karte gesperrt.

«Die Gelb-Rote Karte war nicht förderlich. Ich habe die Mannschaft in den letzten Minuten im Stich gelassen. Das ist ein Thema, an dem ich arbeite», sagte Hürzeler. Gleichzeitig stellte der Coach der Kiezkicker aber auch klar: «Die Emotionen werde ich mir nicht nehmen lassen.»

Nach der Pokalniederlage und vor dem Topspiel am Samstag war Hürzeler vor allem als Aufbauarbeiter gefragt. «Ich habe mich schützend vor die Mannschaft gestellt. Die Spieler sollen und müssen weiterhin an sich glauben. Das Einzige, was ich jetzt von ihnen verlange, ist das Feuer, die Lust, gegen Fürth wieder auf den Platz zu tragen.»

Die Franken sieht der St.-Pauli-Coach momentan als eine der besten Mannschaften in der Liga. «Fürth hat unter Trainer Alexander Zorniger eine beeindruckende Entwicklung genommen», sagte Hürzeler. Große Stücke hält er auf den erst 20 Jahre alten Schlussmann Jonas Urbig: «Das ist ein überragender Torwart.»