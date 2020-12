St. Pauli-Chef Göttlich zu TV-Geld: «Vernünftige Richtung»

Oke Göttlich mit Mund-Nasen-Schutz. Foto: Selim Sudheimer/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main (dpa) – Zweitligist FC St. Pauli hat den neuen Modus für die Verteilung der TV-Gelder durch die Deutsche Fußball Liga grundsätzlich begrüßt. Aber «aus Sicht des FC St. Pauli hätten es gern noch weitere Veränderungen sein dürfen», sagte Präsident Oke Göttlich am Montag. Das sei keine Enttäuschung, «sondern die Folge einer sehr vernünftigen parlamentarischen, demokratischen Diskussion». Es seien kluge Ansichten von allen Seiten eingebracht worden, «weswegen man sich auf diesen vorsichtigen neuen Weg gemacht hat, den man jetzt auch weiter beschreiten muss».

DFL-Chef Christian Seifert hatte am Montag in Frankfurt/Main nach einer Mitgliedersammlung das neue und von der Saison 2021/22 an geltende Modell vorgestellt. Kernpunkt ist, dass die Milliarden künftig etwas gleichmäßiger unter den 36 Clubs der Bundesliga und 2. Liga verteilt werden sollen. Bei der Neuregelung des Verteilerschlüssels der rund fünf Milliarden Euro an Vermarktungs-Einnahmen wolle die DFL in den kommenden beiden Spielzeiten vor allem die Auswirkungen der Corona-Pandemie abfedern, sagte Seifert. In den beiden Jahren danach solle dann der Leistungsgedanke, die Nachwuchsförderung und das Interesse an den jeweiligen Clubs etwas stärker gewichtet werden.

«Wir freuen uns, dass einige Impulse in der Verteilung der TV-Gelder gesetzt worden sind», meinte Göttlich. Die Verringerung der Spreizung, die Berücksichtigung der 2. Liga als starker Teil der DFL und die höhere prozentuale Gleichverteilung wie der Stärkung des Nachwuchses «sind erste Zeichen in eine vernünftige Richtung».

