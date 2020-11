St. Pauli beendet Zusammenarbeit mit Ausrüster Under Armour

Kleidungsstücke der Marke «Under Armour». Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist FC St. Pauli beendet zum Ende der Saison 2020/21 die Zusammenarbeit mit seinem Ausrüster Under Armour. Die Entscheidung sei im «beiderseitigen Einvernehmen gefallen», teilte der Club am Freitag mit. Das Unternehmen aus der US-Metropole Baltimore hatte die Lizenz- und Nachwuchs-Fußballteams des Vereins seit 2016 mit Spiel- und Trainingskleidung ausgestattet.

Die Zusammenarbeit mit Under Armour war bei Anhängern des Kiezclubs umstritten, da der Konzern auch in der Waffen- und Jagdszene in den USA sehr aktiv ist. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. «Zur künftigen Neuausrichtung beim Thema Ausstatter wird sich der Verein zu gegebener Zeit äußern», hieß es in der Clubmitteilung.

