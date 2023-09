St.-Pauli-Angreifer Scott Banks erleidet Kreuzbandriss

Hamburg (dpa/lno) –

Angreifer Scott Banks vom Zweitligisten FC St. Pauli hat sich im Spiel bei Eintracht Braunschweig (1:1) einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Das teilte der Club am Samstag nach eingehenden Untersuchungen bei dem 21-jährigen Schotten mit. Banks erlitt die Verletzung nach einem Zweikampf in der Endphase der Partie am Freitagabend.

Der Flügelspieler war erst vor drei Wochen vom englischen Premier-League-Club Crystal Palace ausgeliehen worden. Über die weitere Vorgehensweise und Behandlung wurde bislang nicht entschieden. Die Abstimmungen zwischen den beiden Clubs und dem Spieler laufen noch.