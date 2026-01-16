SSW-Vorsitzende warnt vor Folgen von Grönland-Übernahme

Kiel (dpa/lno) –

Für Sybilla Nitsch, Parteivorsitzende des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW), wäre die Übernahme Grönlands eine Katastrophe für Identität, Kultur und Selbstbestimmung von Minderheiten. «Als Vertreterin einer Minderheit kann ich sehr gut nachvollziehen, was es bedeutet, wenn plötzlich mit Machtpolitik über die Zukunft eines Landes gesprochen wird», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Die dänische Minderheit und der SSW stünden fest an der Seite der Grönländerinnen und Grönländer. «Respekt vor Grenzen und das Einhalten des Völkerrechts sind keine Verhandlungsmasse, sondern die Grundlage dafür, dass Minderheiten überhaupt eine Zukunft haben», betonte Nitsch. Strategische Interessen könnten das Völkerrecht nicht ersetzen.

Die verbalen Angriffe der letzten Zeit hätten die Verbindung zwischen Grönland und Dänemark spürbar gestärkt. Viele Grönländer, so Nitsch, bewerteten diese Beziehung neu, und Sprache, Geschichte sowie Stolz rückten stärker in den Vordergrund. «Für mich ist entscheidend, dass Dänemark und Grönland jetzt weiter geschlossen auftreten – und dass Deutschland und Europa diesen Kurs klar und ohne Wenn und Aber unterstützen», erklärte sie.

Krisengespräch ohne Einigung

Ein Krisengespräch zwischen den USA, Dänemark und Grönland war am Mittwoch ohne Einigung zu Ende gegangen. Seit Tagen wiederholt der US-Präsident seine Besitzansprüche auf die Arktisinsel. Alles andere als ein Grönland in der Hand der Vereinigten Staaten sei «inakzeptabel», hatte Trump am Mittwochmorgen auf seiner Plattform Truth Social geschrieben.