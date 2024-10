SSW-Urgestein Lars Harms verlässt Landtag

Kiel (dpa/lno) –

Nach 25 Jahren im Landtag plant SSW-Fraktionschef Lars Harms seinen Abschied aus der Landespolitik. «Politiker sollten dann gehen, wenn sie es noch selber entscheiden können und nicht erst aus dem Hause getragen werden oder die Leute sagen: „Mein Gott, geht der mir auf den Keks“», sagte Harms der Deutschen Presse-Agentur. Er hoffe, die Menschen sagten stattdessen: «So ganz verkehrt war er nicht.»

Am 6. Januar will der dann 60 Jahre alte Friese sein Mandat niederlegen. «Ich habe meinen Dienst am Land erbracht», sagt Harms. Nun seien andere dran. Am 7. Januar könnte die Fraktion seinen Nachfolger wählen. Mit Christian Dirschauer und Sybilla Nitsch stünden dort jüngere Leute bereit, für die Zukunft der Partei der dänischen und friesischen Minderheit zu arbeiten, sagte Harms. Für ihn rückt Michael Schunck nach.