SSW stärkste Kraft bei der Kommunalwahl in Flensburg

Wahlplakate von AfD, CDU, SPD und dem SSW zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein hängen an einem Laternenmast. Frank Molter/dpa

Flensburg (dpa/lno) –

Großer Erfolg für den SSW in seiner Hochburg Flensburg: Bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein wurde die Partei der dänischen und friesischen Minderheit in Flensburg mit 24,8 Prozent (plus 7,2 Prozentpunkte) stärkste Kraft. Die Grünen landeten mit 23,6 Prozent auf Platz zwei und damit vor der CDU mit 19,1 Prozent. Die Union war 2018 mit 19,3 Prozent noch als stärkste Kraft aus der Kommunalwahl hervorgegangen. Die SPD kam auf 13,5 Prozent, die FDP auf 5,7. Die Wahlbeteiligung lag bei 35,8 Prozent.