SSW sieht in Jamaika eine Stillstand-Koalition

Lars Harms (SSW) spricht während einer Landtagssitzung. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Das Regierungsbündnis aus CDU, Grünen und FDP in Schleswig-Holstein ist aus Sicht des SSW zunehmend zu einer Koalition des Stillstands geworden. Windenergie, A20 und das Ausbleiben einer Entscheidung über ein Tempolimit auf Autobahnen seien nur einige Beispiele, sagte Landtagsfraktionschef Lars Harms der Deutschen Presse-Agentur. «Da ist echt viel Stillstand. Alles wird hinter einer Nebelwand verschleiert, in der Hoffnung, dass es keiner merkt – aber man merkt es eben doch. Es steht still, es wird nicht entschieden, man macht gar nichts, weil man sich absolut uneinig ist.»

Besonders seit Jahresbeginn waren zahlreiche inhaltliche Differenzen zwischen den Jamaika-Partnern offenkundig geworden. Vom Tempolimit über Verfassungsfragen und ein Vollverschleierungsverbot an Hochschulen bis hin zu Grundsätzen bei der Vergabe von Marine-Aufträgen reicht die Palette. Die Fülle der Differenzen überrasche ihn nicht, sagte Harms. In einer Koalition würden am Anfang immer die Projekte abgearbeitet, über die man sich einig ist. «Die schwierigen Dinge kommen immer erst gegen Ende der Legislaturperiode – allerdings muss man schon sagen, dass die Unterschiede jetzt frappierend sind.»

Die Koalition sei in einem «festen Zustand», sagte Harms. «Was nicht im Koalitionsvertrag steht, wird nicht bearbeitet, da wird dann der Stillstand verordnet.» Ansonsten sage Jamaika: «Wir sind uns da nicht einig, wir dürfen auch ’ne eigene Meinung haben und wir tun da jetzt nichts». Das sehe man besonders bei der Windenergie. «Ich kenne relativ viele Menschen, die ihren Job verloren haben wegen der Trägheit dieser Regierung.»

Irgendwann werde die Regierung aber auch hier handeln müssen. «Dann müssen sie es zum Schwur kommen lassen und dann werden die Konflikte auch richtig zutage treten.» Ihm berichteten Windenergieunternehmen, dass sie ihre Mitarbeiter verlieren, weil sie sie nicht beschäftigen können. Betroffene wechselten dann die Branche oder auch das Bundesland. «Dieses Hände in der Hosentasche, Augen zu und einschlafen – das ist wirklich sehr zum Nachteil der Menschen und der Wirtschaft.»

Die vielen inhaltlichen Differenzen bei Jamaika hätten ihn nicht überrascht, sagte Harms. Er gehe aber davon aus, dass sich die Koalition bis zur nächsten Landtagswahl durchhangeln wird. «Ich fürchte auch, dass in den nächsten zwei Jahren nicht mehr so fürchterlich viel Großes entschieden wird und die Koalition sich neutralisieren wird.» Dann werde man sehen, was die Schleswig-Holsteiner entscheiden werden.

Nach derzeitigem Stand seien «die wildesten Kombinationen» möglich, sagte Harms. Hintergrund ist die jüngste Umfrage, die die CDU knapp vorn sah, aber auch einen Ministerpräsidenten der Grünen und diverse Koalitionsvarianten möglich erscheinen lässt. Trotz aller inhaltlichen Differenzen habe es für ihn eine beruhigende Komponente, dass CDU, SPD, Grüne, FDP und SSW durchaus miteinander kompatibel sein könnten in den verschiedensten Bündnissen, sagte Harms. Was am Ende herauskommen wird, könne man nicht vorhersagen.

Der SSW stehe zum Mitregieren bereit, sagte Harms. «Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht.» Von 2012 bis 2017 hatte die Partei der dänischen und friesischen Minderheit gemeinsam mit SPD und Grünen regiert. Sollte künftig ein Bündnis möglich sein, in dem der SSW viele ihm wichtige Dinge durchsetzen könnte, wäre er sicher für Gespräche bereit, sagte Harms. Vorfestlegungen gebe es jetzt nicht.